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Турелі дуже добре знищують "Шахеди", будуть нові замовлення, - Зеленський

16:42 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Турелі дуже добре знищують "Шахеди", будуть нові замовлення, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
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Україна пришвиджує виробництво автоматизованих роботизованих турелей зі штучним інтелектом та машинним зором. Вони показали високі результати зі знищення реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського по результатах селекторної наради щодо ситуації в Україні після чергових атак РФ.

Замовлення турелей збільшено

Зеленський разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем ЗСУ Мизайлом Драпатим та командувачем Повітряних Сил Анатолієм Кривоножко визначив додаткові спроможності України по виробництву турелей.

"Вони показали себе дуже добре у протидії "Шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі", - каже президент.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 12 автоматичних турелей 50-го калібру, встановлених у Києві, є українськими системами Sky Sentinel, підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Крім того, у Києві почали встановлювати турелі, заявив Зеленський 4 жовтня під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також повідомлялося, що роботизовані турелі вже збивають російські реактивні дрони. Україна намагається максимально збільшити збиття.

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