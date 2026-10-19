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Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова

16:01 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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До кінця 2026 року Україна може отримати від Євросоюзу фінансову допомогу близько 30 млрд євро. Для цього потрібне впровадження реформ.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив прессекретар Європейської комісії Балаж Уйварі.

"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026-й. Якщо подивитися на те, що у нас є в процесі підготовки, то виходить цифра, що становить близько 30 млрд євро цього року для України", - зазначив Уйварі.

За його словами, для передачі цих коштів Україні необхідно продовжувати проводити відповідні реформи.

Також він додав, що в рамках оборонної допомоги ЄК має отримати угоди, що лежать в основі узгоджених графіків постачання.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, з 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні підтримку на загальну суму 231,5 млрд євро. З них 3,8 млрд євро надійшли за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Лише минулого тижня стало відомо, що Євросоюз виділив для України ще 2,86 млрд євро в рамках оборонної допомоги.

У Єврокомісії наголосили, що на тлі посилення російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру європейська допомога залишається важливою для зміцнення оборони України.

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