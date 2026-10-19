В Ірпені різко зросла кількість постраждалих, серед них є восьмеро дітей

Кількість поранених унаслідок нічної атаки на Ірпінь різко зросла, серед постраждалих є восьмеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За його даними, в Ірпені вже 17 людей постраждали через ворожу атаку. Серед них 8 дітей.

Станом на 11:00 у місті пошкоджено 84 об'єкти. Це 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та 6 автомобілів. Також зазнали пошкоджень виробничі та складські приміщення.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, в Ірпені зникли безвісти троє людей.

За першими даними, в місті було шестеро травмованих, серед них троє дітей.