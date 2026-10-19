ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Перепалка Зеленського і Трампа не порушила контакти України та США, - журналіст

18:39 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Іван Носальський
Перепалка Зеленського і Трампа не порушила контакти України та США, - журналіст Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Попри обмін різкими заявами між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом впродовж минулого тижня, дипломатичні контакти між Україною та США не переривалися.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів керівник політичного напрямку видання, журналіст Мілан Лєліч.

"Такого розриву контактів, як це було після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого минулого року, коли на певний час де-факто все перервалося, - такого немає", - сказав Лєліч.

За інформацією журналіста, впродовж минулого тижня українські переговорники активно пропонували американській стороні провести ще одну оффлайн-зустріч десь в Європі.

"Один зі співрозмовників навіть казав, що була ідея якось намагатися вивести американців на конструктив, наприклад, обговорити дрон-діл з Україною. Щоб якось повернути ситуацію в комерційне русло", – розповів журналіст РБК-Україна.



Втім, за даними його джерел, один з двох американських переговорників, Стів Віткофф, минулого тижня захворів, тож зрештою, як відомо, переговори відбулися телефоном в неділю увечері за київським часом.

Цього тижня контакти з Віткоффом та його напарником Джаредом Кушнером мають тривати далі, однак поки невідомо, чи відбудеться особиста зустріч на рівні делегацій, розповів Лєліч.

Згадуючи зустріч українських, європейських та американських переговорників в Маямі 9 жовтня, з посиланням на власні джерела, журналіст додав, що Кушнер і Віткофф там намагалися грати в "доброго і злого поліцейського".

Зокрема, за словами одного зі співрозмовників, Кушнер намагався "токсичити" українців перед європейцями, критикуючи їх за невиконання реформ, тоді як Віткофф демонстрував конструктивність, але теж підштовхував до "укладення угоди".

Дизельна угода США та Росії

Нагадаємо, криза в стосунках між Україною та США виникла через те, що Вашингтон уклав з Москвою дизельну угоду, яка передбачає зупинку частини санкцій проти РФ.

Президент Володимир Зеленський називав таке рішення американського лідера Дональда Трампа слабким.

В свою чергу Трамп заявляв про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним нібито легше "мати справу", ніж із Зеленським.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів