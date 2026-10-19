Перепалка Зеленського і Трампа не порушила контакти України та США, - журналіст

"Такого розриву контактів, як це було після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого минулого року, коли на певний час де-факто все перервалося, - такого немає", - сказав Лєліч.



За інформацією журналіста, впродовж минулого тижня українські переговорники активно пропонували американській стороні провести ще одну оффлайн-зустріч десь в Європі.



"Один зі співрозмовників навіть казав, що була ідея якось намагатися вивести американців на конструктив, наприклад, обговорити дрон-діл з Україною. Щоб якось повернути ситуацію в комерційне русло", – розповів журналіст РБК-Україна.





Втім, за даними його джерел, один з двох американських переговорників, Стів Віткофф, минулого тижня захворів, тож зрештою, як відомо, переговори відбулися телефоном в неділю увечері за київським часом .



Цього тижня контакти з Віткоффом та його напарником Джаредом Кушнером мають тривати далі, однак поки невідомо, чи відбудеться особиста зустріч на рівні делегацій, розповів Лєліч.



Згадуючи зустріч українських, європейських та американських переговорників в Маямі 9 жовтня, з посиланням на власні джерела, журналіст додав, що Кушнер і Віткофф там намагалися грати в "доброго і злого поліцейського".

Зокрема, за словами одного зі співрозмовників, Кушнер намагався "токсичити" українців перед європейцями, критикуючи їх за невиконання реформ, тоді як Віткофф демонстрував конструктивність, але теж підштовхував до "укладення угоди".

Дизельна угода США та Росії

Нагадаємо, криза в стосунках між Україною та США виникла через те, що Вашингтон уклав з Москвою дизельну угоду, яка передбачає зупинку частини санкцій проти РФ.