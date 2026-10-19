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США продовжили захист для українців в останній момент

19:18 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
США продовжили захист для українців в останній момент Ілюстративне фото: українським біженцям у США продовжили статус захисту (Getty Images)
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Влада США зберегла статус тимчасового захисту для громадян Судану та України. Сьогодні, 19 жовтня, термін дії наданого їм захисту мав спливти.

Про це повідомило міністерство внутрішньої безпеки США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник відомства розповів, що оголошення по українцям та суданцям, які мають статус тимчасового захисту (TPS), будуть зроблені "в належний час", а їх імміграційний захист залишиться в силі.

Це відбувається на тлі спроб президента Дональда Трампа добитися висилки деяких іноземців зі США. Раніше захист уже скасували для громадян Гаїті, Венесуели, Сомалі, Ємену, Сирії та інших країн.

Тимчасовий захищений статус (TPS) дозволяє людям, які вже перебувають у США, залишатися в країні та легально працювати, якщо у їхніх рідних країнах відбуваються стихійні лиха, збройні конфлікти або виникають інші надзвичайні обставини.

Станом на зараз відомо, що статус TPS у США отримали близько 240 тисяч українців.

Криза у відносинах України та США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним угоду про купівлю дизеля.

Таке рішення викликало різку критику Києва. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголосив, що подарунки Путіну не допоможуть наблизити мир в Україні.

Також глава української держави попереджав, що після зупинення санкцій проти російського дизеля можуть бути й інші рішення на користь РФ.

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