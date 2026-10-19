Від підтримки досліджень до власних інструментів: як Slot City розвиває культуру відповідальної гри

ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City) пдтримує громадську спілку "Центр відповідальної гри", яка збирає в одну систему світовий досвід. Паралельно компанія розвиває освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри".

Докладніше про ініціативи в сфері відповідальної гри у світі та країні розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію видання NV.

Як у світі впроваджують інструменти відповідальної гри

Світова гральна індустрія дедалі частіше вбудовує інструменти самоконтролю безпосередньо у продукт. Українська галузь зараз формує власні підходи.

Власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), IT-інвестор та підприємець Павло Чиклікчи, вважає досвід країн, які пройшли цей шлях раніше, особливо цінним.

"Легальний ринок азартних ігор в Україні ще досить молодий. Ми маємо рідкісну можливість переймати дієві практики досвідчених країн", - зауважив він.

У межах системної роботи над розвитком культури відповідальної гри компанія підтримує одну з ініціатив - дослідження громадської спілки "Центр відповідальної гри".

Перший його етап охопив понад 30 країн. На другому дослідники детально проаналізували моделі 12 з них. Серед ключових практик:

Велика Британія : тайм-аут від доби до шести тижнів, поведінку гравця відстежують від моменту реєстрації;

: тайм-аут від доби до шести тижнів, поведінку гравця відстежують від моменту реєстрації; Литва : вхід через електронну ідентифікацію, лічильник часу в сесії, підвищити ліміти можна лише з відтермінуванням;

: вхід через електронну ідентифікацію, лічильник часу в сесії, підвищити ліміти можна лише з відтермінуванням; Норвегія: кнопка перерви завжди на екрані, після кожної години гри обов'язкова пауза щонайменше на п'ять хвилин;

кнопка перерви завжди на екрані, після кожної години гри обов'язкова пауза щонайменше на п'ять хвилин; Японія : казино працюють лише в складі інтегрованих курортів, ігрова зона займає до 3% площі, місцевим дозволено до трьох візитів на тиждень;

: казино працюють лише в складі інтегрованих курортів, ігрова зона займає до 3% площі, місцевим дозволено до трьох візитів на тиждень; Грузія: віковий поріг для місцевих жителів становить 25 років, на запит гравця оператор видає повний звіт про його активність тощо.

"Для Slot City підтримка досліджень стала частиною довгострокової роботи над культурою відповідальної гри, яку ми вибудовуємо послідовно та відкрито", - каже Чиклікчи.

Власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" Павло Чиклікчи

Що відомо про проєкт "Філософія гри"

Серед проєктів Slot City - освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри". У серії коротких відео маскот бренду пояснює, навіщо встановлювати ліміти на час і витрати, як усвідомлено ставитися до гри та чому важливі вікові обмеження.

Технологічні інструменти можна впровадити за відносно короткий час, тоді як формування відповідального ставлення до гри потребує системної комунікації з аудиторією.

Проєкт "Філософія гри" пояснює принципи відповідальної гри та знайомить гравців з інструментами, які Slot City інтегрує у свій продукт, щоб допомогти аудиторії.