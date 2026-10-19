В Україні хочуть посилити покарання для ухилянтів та СЗЧшників, - Корецький

Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає жорсткішу відповідальність за ухилення від мобілізації чи самовільне залишення частини.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю ВВС заявив прем'єр України Сергій Корецький.

За словами Корецького, на тлі критики запланованих змін у правилах бронювання представники бізнесу можуть просити "зайнятися" ухилянтами та СЗЧшниками.

Але прем'єр наголосив, що такими порушниками теж уже "займаються".

"Що зараз буде зроблено? Актуалізовано законопроект, який уже у Раді довгий час перебуває. Актуалізовано цей законопроект, і буде посилено відповідальність", - зазначив він.

Прем'єр звернув увагу, що лави української армії необхідно поповнювати, оскільки частина солдатів вибуває через поранення, також є зниклі і загиблі.

Крім того, він зазначив, що військові, які перебувають на фронті вже багато років, потребують ротації.