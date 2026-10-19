Кожен четвертий не вступив у бажаний виш або на омріяну спеціальність: опитування про НМТ

62% вступників задоволені балами, які отримали на національному мультипредметному тесті (НМТ). Водночас майже чверть опитаних першокурсників не змогли вступити одночасно на бажану спеціальність і до омріяного університету.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на опитування KSE Institute.

Чи виправдав НМТ очікування

Згідно з опитуванням, 62% першокурсників задоволені балами, які отримали на НМТ.

Для 76% опитаних результати тестування дали змогу вступити на бажану спеціальність до бажаного закладу вищої освіти.

Ще 14% вступили на бажану спеціальність, але до іншого вишу. Водночас 6% вступників потрапили до бажаного закладу освіти, проте обрали іншу спеціальність.

Ще 4% через результати НМТ змінили і спеціальність, і університет.

Результати опитування (інфографіка KSE Institute)

Якими предметами найбільше задоволені

Рівень задоволеності балами відрізнявся залежно від предмета. Найменше першокурсники задоволені результатами з математики та іноземної мови.

Розподіл задоволеності за предметами такий:

географія - 85%;

українська література - 84%;

математика - 53%;

іноземна мова - 54%.

Таким чином, найвищу задоволеність учасники опитування висловили результатами з географії та української літератури, а найнижчу - з математики та іноземної мови.

Додамо, що участь в опитуванні взяли 3700 осіб. Його проводиили в два етапи з лютого до середини травня 2026-го. Тож йдеться про результати торішньої вступної кампанії.