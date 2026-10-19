У Києві через удар РФ закрили станції метро "Чернігівська" і "Лісова"

Після російського удару по Києву наземні станції метро "Чернігівська" і "Лісова" на червоній гілці тимчасово закрили на вхід і вихід. Поїзди вранці курсуватимуть від "Академмістечка" до "Дарниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Через масований обстріл пошкоджено наземну станцію метро, колії та кабельну мережу. На місці працюють фахівці з відновлення колій і мереж метрополітену.

Вранці рух поїздів відкриють між станціями "Академмістечко" і "Дарниця" за звичайним графіком. Станції "Чернігівська" і "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.

У КМДА просять киян врахувати це, плануючи маршрути. Про відновлення роботи всієї червоної лінії повідомлять додатково.