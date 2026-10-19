ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли у Києві відновлять рух метро між "Лісовою" та "Академмістечком": відповідь мера

18:06 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Коли у Києві відновлять рух метро між "Лісовою" та "Академмістечком": відповідь мера Фото: РФ ударила по станції метро "Чернігівська" (t.me/vitaliy_klitschko)
Додати як бажане джерело в Google

Повноцінний рух метро "червоною" гілкою в Києві планують відновити вже сьогодні, 19 жовтня, увечері. При цьому станція "Чернігівська" не працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

За словами мера, для ліквідації наслідків атаки на станцію "Чернігівська" залучили понад 70 спеціалістів. Там уже повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття.

Ремонт пошкоджених колій та контактної рейки знаходиться на фінальному етапі. Також триває відновлення електропостачання та управління рухом поїздів. Такі роботи - найскладніші, вони продовжуються з ночі.

"Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська", поки її не відремонтують", - наголосив міський голова.

Коли у Києві відновлять рух метро між &quot;Лісовою&quot; та &quot;Академмістечком&quot;: відповідь мераКоли у Києві відновлять рух метро між &quot;Лісовою&quot; та &quot;Академмістечком&quot;: відповідь мераКоли у Києві відновлять рух метро між &quot;Лісовою&quot; та &quot;Академмістечком&quot;: відповідь мера

Він додав, що через удар по "Чернігівській" у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №1-М, 118.

На тимчасовий маршрут №1-М додали:

  • 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";
  • 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Удар по "Чернігівській"

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.

Зокрема, ворог ударив по станції метро "Чернігівська". Як зазначив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов, спрогнозувати терміни відновлення роботи станції поки що не можна.

Як виглядає станція після удару росіян - у репортажі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів