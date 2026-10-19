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Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання

13:49 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання Фото: Сергій Корецький (facebook.com zelenskyy.official)
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Перегляд правил бронювання від мобілізації зумовлений критичною потребою Сил оборони у поповненні та ротації, а також аномальним зростанням кількості відстрочок. Нові критерії дозволять збережити захист для реально критичних підприємств та зупинити зловживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем’єр-міністра Сергія Корецького для ВВС Україна.

Чому правила бронювання переглядають

Корецький рішуче відкинув заяви про те, що перегляд критеріїв зупинили через суспільний резонанс чи політичні скандали.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це - маніпуляції. Дуже зручно хайпувати і бути великим борцем "за все хороше, проти всього поганого". Нема ніякої політики. Є виживання країни", - наголосив він.

За його словами, головна причина змін - потреба Генерального штабу у військових для ротації бійців, які роками перебувають на фронті, а також покриття втрат.

Він також додав, посилаючись на статистику, що кількість громадян із відстрочками чи бронюванням суттєво перевищує кількість тих, хто наразі служить. За останні 6-8 місяців динаміка надання відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця. За словами віцепрем'єра, якщо цей тренд збережеться, "скоро будуть заброньовані абсолютно всі".

Нові критерії "критичності" та боротьба зі схемами

За словами Корецького, уряд планує мінімізувати випадки, коли статус критичності використовують лише як спосіб уникнути мобілізації.

Основні акценти нової системи:

Захист оборонки та життєзабезпечення: для підприємств, які реально забезпечують фронт та інфраструктуру, жодних загрози немає.

Ліквідація сірих схем: перевірятимуть компанії, які створюються формально (наприклад, виготовляють кілька дронів на рік, але бронюють сотні працівників).

Питання "економічного бронювання": Корецький зауважив, що високі зарплати та відсутність податкових боргів не є тотожними реальній критичності для держави, а суто грошовий підхід є нечесним щодо військових на передовій.

Бронювання енергетиків перед зимою

Він також спростував побоювання щодо можливого скорочення відсотка бронювання для енергетичного сектору напередодні опалювального сезону.

"Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми зараз енергетикам змінимо відсоток бронювання... У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести", - пояснив він.

За словами Корецького, уряд планує остаточно відшліфувати та затвердити оновлені правила бронювання впродовж поточного тижня.

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Бронювання від мобілізації Сергій Корецький
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