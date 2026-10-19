ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України: що відомо

ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2026 року (фото: dtek.com)

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Компанію ДТЕК відзначили серед найкращих роботодавців у галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання NV.