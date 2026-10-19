ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України: що відомо
19:12 19.10.2026 Пн
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ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2026 року (фото: dtek.com)
Компанію ДТЕК відзначили серед найкращих роботодавців у галузі енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання NV.
Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами:
- підтримка ветеранів та їхніх родин;
- утримання і розвиток талантів;
- різноманітність та інклюзивність;
- підтримка працівників у часи кризи.
Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі.
За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали одним з найкращих роботодавців в Україні.
Також раніше повідомлялося, що ДТЕК отримав нагороду, як компанія з найкращою програмою підтримки ветеранів.