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Під атакою 28 підстанцій. Зеленський розкрив деталі нової хвилі ударів РФ

16:22 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Під атакою 28 підстанцій. Зеленський розкрив деталі нової хвилі ударів РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
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Внаслідок останніх російських ударів по Україні було пошкоджено 28 підстанцій. Також окупанти атакували й інші енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави провів селектор щодо ситуації в областях після останніх ударів РФ.

"Було, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об'єктів енергетики. Усюди продовжуються відновлювальні роботи та поступово повертають електрику людям", - зазначив він.

За словами Зеленського, прем'єр Сергій Корецький доповідав про підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Було визначено напрями ключової уваги.

При цьому Міноборони, МЗС та команда Офісу президента отримали невідкладні завдання щодо контактів із партнерами, які можуть посилити українську ППО.

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідних поставок на рівні міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері - додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати", - наголосив він.

Удари РФ з енергетики

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, а також у ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали серії ударів по Україні. Однією з основних цілей були енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів ворога аварійні відключення світла сталися у 11 областях, серед яких Київська, Харківська та Одеська.

Також росіяни атакували ракетами Київ. Одна із ракет влучила поряд зі станцією метро "Чернігівська", її роботу призупинили на невизначений термін.

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