ШІ змінює ринок праці: що буде з наймом і які професії матимуть попит

Штучний інтелект поступово стає інструментом роботи для фахівців різних професій, а компанії шукають способи використовувати його для автоматизації завдань. Водночас поширення технології порушує питання про майбутнє найму, затребувані навички та ризики для бізнесу.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів Голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Борис Кушнірук .

– Які професії в Україні вже відчувають вплив штучного інтелекту?

– Доволі широкий перелік професій уже відчуває вплив штучного інтелекту. Це IT-фахівці, журналісти, юристи та представники інших сфер. І цей перелік надалі розширюватиметься.

– У яких галузях компанії найактивніше впроваджують ШІ?

– Це передусім залежить від рівня керівництва компаній. Навіть у межах однієї галузі є компанії, які вже усвідомили його можливості, та ті, які поки не готові їх використовувати.

Найактивніше ШІ застосовують IT-фахівці, адже вони одночасно є споживачами цих технологій і розробниками. Водночас штучний інтелект поступово проникає в різні сфери.

Наприклад, у юридичних компаніях він може за лічені хвилини виконувати завдання, на які раніше юристам доводилося витрачати багато часу: аналізувати законодавство, збирати інформацію та готувати основу для юридичних висновків.

Це не означає, що штучний інтелект повністю замінить юристів. Людина все одно має перевірити результат, поставити підпис під висновком і брати участь у переговорах та ухваленні остаточних рішень. Проте ШІ вже здатний перебрати на себе значну частину їхньої роботи.

Для керівників штучний інтелект також відкриває можливості для ефективнішого планування часу. Він може допомагати готувати тези доповідей, організовувати зустрічі, бронювати квитки та виконувати інші завдання, на які раніше витрачали час наймані працівники.

Водночас я переконаний, що штучний інтелект не замінить людей повністю. Питання в тому, наскільки ефективно вони зможуть використовувати його можливості.

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– Чи скорочуватимуть роботодавці найм працівників через автоматизацію?

– У певних сферах штучний інтелект справді забиратиме на себе частину роботи. Проте я переконаний, що паралельно виникатимуть нові напрями діяльності, про які ми сьогодні навіть не замислюємося.

Історично технологічні зміни не лише знищували окремі професії, а й створювали нові. Наприклад, коли з’явилися автомобілі, виникла потреба у фахівцях з їхнього ремонту та обслуговування.

Схожі процеси відбуватимуться і надалі. Деякі професії зникатимуть або трансформуватимуться, але водночас з’являтимуться нові можливості для працевлаштування.

Я оптимістично оцінюю перспективи появи нових професій. Водночас розумію, що в окремих сферах скорочення персоналу неминучі.

Цей процес може відбуватися повільніше, ніж дозволяють технологічні можливості, адже керівникам психологічно складно відмовлятися від працівників і перебудовувати робочі процеси.

– Які навички допоможуть працівникам залишатися конкурентоспроможними?

– Для людей, чия робота пов’язана з інтелектуальною діяльністю, важливо навчитися ефективно користуватися моделями штучного інтелекту та правильно формулювати для них завдання.

Є відомий принцип: неправильно поставлене запитання призводить до неправильної відповіді. Тому для роботи з ШІ потрібні не лише навички користування технологіями, а й власні знання, розуміння предмета та вміння визначати, який результат потрібен.

Наприклад, під час підготовки аналітичних матеріалів можна ставити моделі низку запитань, уточнювати формулювання та просити підтверджувати висновки конкретними прикладами. Це допомагає краще опрацьовувати інформацію та формувати аргументацію.

Людина не зникає з робочого процесу. Змінюється те, наскільки ефективно вона здатна використовувати потенціал штучного інтелекту.

– Які професії матимуть попит у міру поширення штучного інтелекту?

– Сьогодні складно передбачити, які саме нові професії виникнуть. Коли з’явилися перші автомобілі, люди не могли повною мірою уявити, скільки спеціальностей буде пов’язано з їхнім ремонтом та обслуговуванням.

Так само зараз ми не можемо передбачити всі напрями взаємодії людей зі штучним інтелектом і роботами.

Вже очевидно, що технології змінюватимуть роботу юристів, IT-фахівців, медиків, бухгалтерів та спеціалістів фінансової сфери. Але цей перелік буде значно ширшим.

Наприклад, штучний інтелект може допомагати інженерам-проєктувальникам розраховувати фундаменти для будівель. Для цього потрібно врахувати проєкт, використані матеріали, характеристики ґрунту та інші параметри. Модель може опрацювати ці дані й запропонувати розрахунок.

Правильно спроєктований фундамент має критичне значення: помилки можуть призвести до руйнування будівлі, а надмірні витрати матеріалів – до зайвих витрат.

Штучний інтелект здатний підвищити якість таких розрахунків, однак це не означає, що інженери-проєктувальники зникнуть. Результати роботи моделей ще тривалий час потрібно буде перевіряти.

Це нагадує появу перших калькуляторів. Коли вони почали використовуватися в банківській системі, бухгалтери все одно перевіряли результати обчислень на рахівницях. Людям потрібен час, щоб почати повністю довіряти новим інструментам.

Тому інженери й інші фахівці продовжать працювати, але значну частину завдань зможуть передавати штучному інтелекту.

Подібні зміни відбуваються і у військовій сфері. Наприклад, під час розроблення безпілотників потрібно враховувати аеродинаміку, співвідношення сил і багато інших параметрів. Штучний інтелект уже починає допомагати виконувати такі завдання.

– Які ризики використання штучного інтелекту бізнес часто недооцінює?

– Перший ризик – помилки. Моделі штучного інтелекту ще не завжди дають правильні відповіді. Якщо беззастережно довіряти їхнім результатам і не перевіряти інформацію, можна припуститися серйозних помилок.

Другий ризик – поступова втрата навичок самостійного мислення.

Якщо людина постійно передає всі завдання штучному інтелекту й перестає самостійно аналізувати інформацію, її здатність мислити та розв’язувати проблеми може погіршуватися.

Це стосується не лише окремих працівників, а й суспільства загалом. Якщо люди перестануть розвивати навички, які формувалися протягом багатьох поколінь, вони можуть втратити частину власних можливостей.

Тому важливо не просто зберігати робочі місця, а й не допустити втрати людських компетенцій через надмірну залежність від технологій.

Є й інші ризики, пов’язані з автономністю штучного інтелекту. Розробники вже обговорюють сценарії, за яких системи можуть намагатися уникати вимкнення або діяти способами, які не відповідають намірам людини.

Окрема проблема – використання ШІ зі зловмисною метою. Зокрема, розвиток автономних мікродронів, здатних самостійно визначати цілі, створює додаткові загрози. На жаль, у міру розвитку технологій такі ризики зростають.

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