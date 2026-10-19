Рейтинг Трампа впав до нового мінімуму перед проміжними виборами, - WP

Лише третина опитаних виборців підтримує чинного президента США Дональда Трампа. Це новий антирекорд його рейтингу за два тижні перед проміжними виборами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Post-ABC-Ipsos для The Washington Post.

Рейтинг Трампа впав

Очільника держави схвалюють 33%, 66% - не схвалюють, а 52% заявили, що категорично не схвалюють.

Цей рейтинг схвалення на чотири відсотки нижчий, ніж у липні, і на вісім пунктів нижчий, ніж на цьому етапі минулого року. Він нижчий, ніж будь-коли протягом його першого президентського терміну. ​​

Серед ймовірних виборців схвалення діяльності Трампа становить 38%, при цьому 62% виступають проти.

Демократам довіряють більше

Опитування показує, що вперше за понад десять років демократам довіряють більше у вирішенні питань економіки.

У змаганні за контроль над Палатою представників демократи мають вісім пунктів переваги серед зареєстрованих та ймовірних виборців, що є покращенням на 5 пунктів у порівнянні з липнем.

Видання пише, що Трамп є центральним елементом боротьби республіканців. Так, виборців запитали, чи воліли б вони бачити Конгрес під керівництвом демократів, який би контролював Трампа, чи Конгрес під керівництвом республіканців, який би підтримував його.

Зареєстровані виборці, 58% проти 39%, сказали, що віддають перевагу демократам. Цей відрив приблизно вдвічі більший, ніж рік тому.

Американці втратили довіру

Сукупні результати нового опитування показують, що електорат втратив довіру до президента, вважає The Washington Post.

Причини - громадяни США глибоко стурбованы його рішенням розпочати війну з Іраном, відчувають наслідки цієї війни (особливо ціни на бензин), на свої гаманці, та тепер більше довіряють демократам, ніж республіканцям, у вирішенні важливих питань.

Сьогодні 72% кажуть, що країна рухається в неправильному напрямку, що на п'ять пунктів більше, ніж у квітні.

Хто прийде на вибори

Республіканці все ще мають загальну перевагу у фінансуванні політичної реклами, яка, як вони сподіваються, стримає демократичний потік.

Як завжди, питання про те, хто прийде голосувати, визначатиме перебіг окремих перегонів, впевнено видання.

У національному масштабі демократи мають велику перевагу серед тих, хто сказав, що "обов’язково проголосує" або вже це зробив. Проте республіканці відносно добре себе почувають серед виборців, які прийшли на вибори 2024 чи 2022 років.

Невідомо, скільки з 77 мільйонів виборців Трампа на виборах 2024 року проголосують. Явка на виборах у середині терміну завжди нижча, ніж у президентські роки, і республіканцям було важче вивести своїх прихильників на голосування, коли Трампа немає в бюлетені.