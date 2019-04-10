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Кабмин переименовал порт "Южный"

Новости » Политика    10.04.2019 - 15:16
Кабмин переименовал порт "Южный"
Фото: порт "Южный" (trust.ua)

Порт теперь будет иметь название "Південний"

Кабинет министров принял решение о переймиенування морского порта "Южный" в "Південний". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Соответствующее решение было принято во время заседания 10 апреля.

"Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинета министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины "Южный" переименован в "Південний", - написал Омелян.

Кабмин переименовал порт &quot;Южный&quot;

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Суд определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины. КСУ принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания во вторник, 2 апреля.

РБК-Украина писало, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий.

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