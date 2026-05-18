"Було дуже гучно і страшно": як Дніпро й Одеса пережили важку нічну атаку РФ

08:39 18.05.2026 Пн
РФ вдарила по житлових кварталах, школах і дитсадках
Олена Чупровська
"Було дуже гучно і страшно": як Дніпро й Одеса пережили важку нічну атаку РФ Фото: наслідки атаки на Україну (t.me/odeskaODA)
Вночі на 18 травня Росія завдала масованих ударів по кількох областях України - горіли будинки, є поранені, серед яких дитина.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки удару станом на цей момент.

Головне

  • Ворог атакував кілька областей України.
  • В Одесі двоє постраждалих - 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік, зруйновано житловий будинок, пошкоджені ліцей та дитсадок.
  • На Дніпропетровщині 26 поранених, вдарили по 6 районах - ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами.
  • У Кропивницькому районі дрон підпалив дах приватного будинку - постраждалих немає.

Одеська область

Ворог завдав масованого удару дронами по Одесі. Постраждалих двоє - 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Обом надали медичну допомогу.

У Київському та Приморському районах міста безпілотники влучили у три житлові будинки. Один одноповерховий будинок у Приморському районі зруйновано повністю. В інших пошкоджено фасади, дахи та вікна.

Також постраждали будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Фото: наслідки атаки на Одещину (t.me/odeskaODA)

Під ранок ворог атакував об'єкти інфраструктури. Про поранених від цього удару не повідомляють.

На місцях розгорнуто оперативні штаби. Комунальні служби ліквідують наслідки, правоохоронці документують факти воєнних злочинів.

Дніпропетровська область

Найважча ніч - на Дніпропетровщині. Росія атакувала 6 районів області ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами. 26 людей дістали поранень.

Фото: наслідки удару РФ 18 травня (@dnipropetrovskaODA)

У Дніпрі:

  • пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, автомобілі
  • 18 людей постраждали.

У Дніпровському районі виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та авто. Поранені дві жінки, одну з них - 76 років - госпіталізували.

Фото: все про наслідки атаки на Дніпропетровщину (@dnipropetrovskaODA)

У Самарівському районі горіли будинок, адміністративна будівля та автомобіль. Пошкоджена агрофірма.

У Кривому Розі постраждали підприємство та інфраструктура. Двох чоловіків - 36 і 40 років - госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кам'янському районі пошкоджені будинки та авто. 74-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Фото: наслідки атаки на Дніпропетровську область (@dnipropetrovskaODA)

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. 65-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині удари прийняли Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Дві жінки - 32 і 46 років - лікуватимуться амбулаторно.

Загалом в Дніпропетровській області лише за цю ніч поранення отримали 26 людей.

"Після важкої ночі атака продовжилась і зранку. Люди знову ховалися в укриттях. Після безсонної ночі, з дітьми, під вибухами", - додав Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Фото: у Дніпрі показали наслідки атаки на область (t.me/mykola_lukashuk)

Кіровоградська область

У Кропивницькому районі під час нічної атаки дрон пошкодив приватний будинок. Загорілася покрівля. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Хмельницька область

На Хмельниччині цієї ночі працювали сили ППО.

Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками.

"Внаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Інформації про травмованих і загиблих не надходило", - написав він.

Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, цієї ночі Україну атакували 22 ракетами та 524 БПЛА.

Фото: у Повітряних силах повідомили про кількість засобів, використаних ворогом для удару (https://t.me/kpszsu/62173)

Був масований обстріл балістикою - ворог використав 22 ракет "Іскандер".

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей - 4 ракети та 503 безпілотники різних типів", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 11:40

Уночі Росія атакувала об'єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині

"Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс UKRNAFTA. Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені. Усі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей", - сказали в Нафтогазі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про комбінований обстріл Дніпра - під удар потрапив житловий квартал, виникли пожежі та є постраждалі.

Як повідомляло РБК-Україна, ворог уже атакував Одесу масовано - постраждали ліцей і дитсадок, серед поранених дитина.

