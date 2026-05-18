За Єрмака внесли всі 140 мільйонів гривень застави для виходу з СІЗО

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

Зазначимо, що після внесення застави на Єрмака будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурорів та суду;

не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також до Міністерства закордонних справ України дипломатичні паспорти України, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, 14 травня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 140 млн гривень. Його взяли під варту в залі суду.

У чому підозрюють колишнього керівника ОП

Правоохоронці вважають, що Єрмак міг бути причетним до діяльності організованої групи, через яку, за даними слідства, було легалізовано близько 460 млн гривень. У справі також згадуються колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією НАБУ та САП, гроші могли бути отримані через оборудки в енергетичній сфері та вкладені у будівництво котеджного містечка "Династія" у Козині під Києвом.

У матеріалах провадження, зокрема, йдеться про понад 8 млн доларів, які могли бути спрямовані на реалізацію проєкту, а також ще близько 1,9 млн доларів витрат на один з об’єктів.

Слідчі також стверджують, що Єрмак, який у документах нібито проходить під псевдонімами "Хірург" та "Андрій", міг бути кінцевим бенефіціаром одного або двох будинків площею приблизно по 1000 квадратних метрів.

Під час слідчих дій правоохоронці також вилучили документи, які стосуються можливих кадрових рішень у Служба безпеки України. Окремо перевіряється й можлива участь батька підозрюваного у проєкті впродовж 2020-2022 років.