Помер народний депутат Степан Кубів

Народний депутат, колишній голова Нацбанку і ексвіцепрем'єр України Степан Кубів помер 18 травня. Йому було 63 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Європейської солідарності" у Фейсбуці .

Хто такий Степан Кубів

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року в селі Мшанець на Тернопільщині. Закінчив математичний факультет Львівського університету, пізніше здобув економічну освіту у Львівській політехніці.

До парламентської кар'єри очолював "Кредобанк" у Львові - з 2000 по 2008 рік. Банк за той час суттєво виріс і потрапив до групи великих фінустанов за класифікацією НБУ.

Майдан, НБУ і Кабмін

Під час Євромайдану 2013-2014 років Кубів був комендантом Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

24 лютого 2014 року його призначили головою Національного банку. На цій посаді він пробув до червня того ж року - пішов у відставку, щоб повернутися до активної політики. Саме його підпис стоїть на банкнотах номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень того випуску.

У 2016 році Кубів очолив Мінекономрозвитку і став першим віцепрем'єром. Обіймав цю посаду до серпня 2019 року.

Три скликання у парламенті

До Верховної Ради Кубів обирався тричі - у 2012, 2014 і 2019 роках. В останньому скликанні представляв "Європейську Солідарність" і входив до Комітету з питань економічного розвитку.

У 2024 році Росія оголосила його в розшук.

Як відреагували колеги

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук написав:

"З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги - народного депутата України Степана Кубіва. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", - написав він.

Фракція "Європейська Солідарність" назвала його загибель великою втратою:

"Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам'ять, за європейське майбутнє України", - йдеться у заяві фракції.

Керівництво Верховної Ради, народні депутати та апарат ВР висловили співчуття рідним і близьким.