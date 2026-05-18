Сибіга анонсував переговори з Угорщиною та зробив заяву про "нову сторінку" відносин

10:02 18.05.2026 Пн
Що саме обговорять і чим це важливо для обох країн?
aimg Олена Чупровська
Сибіга анонсував переговори з Угорщиною та зробив заяву про "нову сторінку" відносин Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан, і оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в X.

Уже цього тижня стартують консультації щодо угорської меншини.

Про що домовились

Сибіга провів розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

За його словами, Україна готова негайно відкрити новий, взаємовигідний розділ в українсько-угорських відносинах.

Сторони домовились про такі кроки:

  • провести раунд консультацій на експертному рівні вже цього тижня;
  • знайти практичні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області;
  • співпрацювати з нових угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включно з темою нацменшин.

"Наша мета - забезпечити європейські стандарти та практики", - зазначив Сибіга.

Про євроінтеграцію

Окремо глава МЗС торкнувся теми вступу України до ЄС.

"Я підтвердив нашу готовність до швидшого відкриття переговорних кластерів", - написав він.

Також Сибіга подякував Аніті Орбан за принципову та швидку реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні.

Крім двосторонніх питань, на зустрічі обговорили регіональний, європейський та міжнародний порядок денний.

Як повідомляло РБК-Україна, після удару Росії по Закарпаттю Угорщина вперше з початку повномасштабної війни викликала російського посла в МЗС і зажадала припинити атаки.

Тим часом угорський уряд назвав удари по Закарпаттю неприйнятними - особливо зважаючи на те, що там проживають угорці.

Нагадаємо, Україна вже підготувала план дій щодо нацменшин, який враховує інтереси Угорщини і відповідає вимогам країн-членів ЄС.

