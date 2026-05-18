Сибіга анонсував переговори з Угорщиною та зробив заяву про "нову сторінку" відносин

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан, і оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн.

Крім двосторонніх питань, на зустрічі обговорили регіональний, європейський та міжнародний порядок денний.

Також Сибіга подякував Аніті Орбан за принципову та швидку реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні.

"Я підтвердив нашу готовність до швидшого відкриття переговорних кластерів", - написав він.

"Наша мета - забезпечити європейські стандарти та практики", - зазначив Сибіга.

Сторони домовились про такі кроки:

За його словами, Україна готова негайно відкрити новий, взаємовигідний розділ в українсько-угорських відносинах.

Як повідомляло РБК-Україна, після удару Росії по Закарпаттю Угорщина вперше з початку повномасштабної війни викликала російського посла в МЗС і зажадала припинити атаки.

Тим часом угорський уряд назвав удари по Закарпаттю неприйнятними - особливо зважаючи на те, що там проживають угорці.

Нагадаємо, Україна вже підготувала план дій щодо нацменшин, який враховує інтереси Угорщини і відповідає вимогам країн-членів ЄС.