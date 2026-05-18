Україна розробила свою першу КАБ, - Федоров

Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни", - сказав Федоров.

Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.

Це не адаптована іноземна чи радянська зброя - власна конструкція українських інженерів, створена під реалії нинішньої війни.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, а після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть відповідно до замовлень.

Також ми писали, що Україна та Німеччина запустили спільну програму Brave Germany - для розвитку оборонних технологій та підтримки військових стартапів.