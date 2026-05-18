Україна розробила свою першу КАБ, - Федоров
Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.
Розробляли 17 місяців
Учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців.
Це не адаптована іноземна чи радянська зброя - власна конструкція українських інженерів, створена під реалії нинішньої війни.
Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.
Що вміє українська КАБ
Ключові характеристики:
- бойова частина - 250 кілограмів;
- здатна вражати цілі на десятки кілометрів після пуску;
- унікальна конструкція, розроблена з нуля українськими фахівцями.
"Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни", - сказав Федоров.
За словами Федорова, незабаром українські КАБи почнуть працювати по цілях ворога. Планується масштабування виробництва.
Україна послідовно переходить від закупівлі окремих рішень до створення власної високотехнологічної зброї.
Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, а після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть відповідно до замовлень.
Також ми писали, що Україна та Німеччина запустили спільну програму Brave Germany - для розвитку оборонних технологій та підтримки військових стартапів.