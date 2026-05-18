Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України, - ВМС

В ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука у Facebook .

За словами Плетенчука, російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Шахед".

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі", - зазначив речник ВМС.

Він уточнив, що внаслідок удару ніхто не постраждав.

"Обійшлося без жертв, але це щось нове", - наголосив Плетенчук.

Також він іронічно прокоментував інцидент, додавши: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?

Оновлено о 11:40

Як уточнили у Військово-морських силах ЗСУ, Росія вдарила по судну з громадянами Китаю.

Сьогодні вранці ворожий ударний дрон атакував суховантажне судно “KSL DEYANG”, яке перебувало в морі неподалік Одещини.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник - із КНР. На борту - екіпаж із громадян Китаю.

"Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", - йдеться у заяві ВМС ЗСУ.

Фото: Росія атакувала судно з громадянами Китаю (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Це був не єдиний інцидент за ранок.

За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, також було влучання ворожих БпЛА у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Панами, які перебували в районі очікування та рухалися Українським коридором до портів Великої Одеси.