Історичне рішення УАФ: збірну України вперше очолив іноземець. Хто такий Мальдера?

11:48 18.05.2026 Пн
2 хв
Італієць був мозковим центром у штабі Андрія Шевченка
aimg Андрій Костенко
Історичне рішення УАФ: збірну України вперше очолив іноземець. Хто такий Мальдера? Андреа Мальдера (фото: УАФ)
Сьогодні, 18 травня, у день свого 55-річчя, італійський фахівець Андреа Мальдера офіційно став новим головним тренером національної збірної України з футболу. Кандидатуру італійця затвердив Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хто такий Андреа Мальдера

Контракт з італійцем розраховано на два роки з можливістю пролонгації. Це призначення стало історичним для вітчизняного футболу: вперше в історії головну команду країни очолив іноземний наставник.

Мальдера народився 18 травня 1971 року в Мілані у відомій футбольній династії (його батько Луїджі та дядько Альдо – ексзірки "Мілана" та "Роми"). Не побудувавши гучної ігрової кар'єри, Мальдера виявив себе як видатний тактик. Протягом дев’яти років він працював у структурі "Мілана", пройшовши шлях від тренера юнаків до ключового аналітика першої команди, де допомагав Массіміліано Аллегрі, Леонардо та Філіппо Індзагі.

Українським уболівальникам італієць чудово знайомий за роботою у 2016–2021 роках. Тоді він був правою рукою Андрія Шевченка у збірній України. Саме Мальдеру називали головним мозковим центром та тактичним архітектором тієї команди, яка продемонструвала сучасну модель гри та пробилася до історичного чвертьфіналу Євро-2020.

Після завершення контракту з УАФ у 2021 році, Мальдера разом із Роберто Де Дзербі успішно працював асистентом в англійському "Брайтоні" (вивівши клуб до єврокубків) та французькому "Марселі". Робота зі збірною України стане для 55-річного італійця першим досвідом самостійної роботи на посаді головного тренера.

Першочергове завдання нового тренера – перебудувати гру перед офіційними турнірами (фото: УАФ)

Коли відбудеться дебют

На містку національної команди Мальдера замінив Сергія Реброва, який залишив посаду після невиходу збірної на чемпіонат світу-2026. Італієць став другим іноземцем у структурі збірних України за останні роки – молодіжну команду U-21 очолює іспанець Унаї Мельгоса.

Першочергове завдання нового керманича – підготувати команду до осіннього циклу Ліги націй та перебудувати гру перед майбутніми офіційними турнірами.

Мальдера дебютує на новій посаді вже наприкінці травня під час літнього збору, в межах якого заплановано два контрольні спаринги. Офіційні ж поєдинки стартують восени.

Матчі збірної України у 2026 році:

Товариські матчі:

  • 31 травня. Польща – Україна
  • 7 червня. Данія – Україна

Ліга націй-2026:

  • 25 вересня. Угорщина – Україна
  • 28 вересня. Грузія – Україна
  • 2 жовтня. Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня. Україна – Угорщина
  • 14 листопада. Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада. Україна – Грузія

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
