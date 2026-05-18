Долар злетів, євро падає: обмінники та банки дали "свіжі" цінники на валюту на 18 травня

09:14 18.05.2026 Пн
Скільки коштує валюта після вихідних?
Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Валютний ринок України вранці 18 травня здивував різкою зміною показників. Долар у касах банків та обмінниках стрімко подорожчав, натомість європейська валюта стала доступнішою для покупців.

Які нові умови встановили фінустанови та де вранці зафіксовано найвигідніший курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Стрибок долара: ПриватБанк підняв готівковий курс одразу на 18 коп. (до 44,35 грн), а безготівковий - на 20 коп. (до 44,44 грн). Monobank також підняв ціну продажу до 44,41 грн (+19 коп.).
  • Оновлення в Ощадбанку: Долар у мобільному додатку подорожчав на 15 коп. (до 44,30 грн).
  • Падіння євро: Валюта ЄС втрачає позиції. У ПриватБанку та Ощадбанку (у додатку) євро подешевшало на 10 коп. - до 51,70 грн. У "Пумбі" касовий курс впав до 51,90 грн.
  • Обмінники: Долар вранці підтягнувся слідом за банками до 43,97 грн (+9 коп.), а євро просіло до 51,69 грн.

Курс валют в обмінниках

Вранці 18 травня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках при покупці на рівні 43,97 (+9 коп) гривень, а здати валюту можна за курсом у 43,88 (+8 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,69 (-4 коп) гривень, а здати - по 51,45 (-5 коп) гривні.

Фото: курс валют на 18 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для покупки сьогодні тримається на рівні 44,25 (+6 коп) гривень, а здати можна по 43,75 (без змін) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує в середньому 51,80 (-5 коп) гривню для покупки, а здати можна по 51,20 (-5 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,35 (+18 коп) гривні, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк продає долари у мобільному додатку по 44,30 (+15 коп) гривні, а карткою курс - 44,40 (+10 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,70 (-10 коп) гривню, а карткою - 51,85 (-15 коп) гривню.

У "Пумбі" долар в касах можна купити по 44,40 (+10 коп) гривні, а комерційний курс - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 51,90 (-10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,41 (+19) гривні, а євро - по 51,76 (-4) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Наразі найнижчі цінники утримують готівкові обмінники (у середньому 43,97 грн). Серед банків найкраща ціна залишається в онлайн-застосунку "Пумб" (44,20 грн) та мобільному Ощадбанку (44,30 грн).

Купити євро: Найдешевше купувати в обмінниках (51,69 грн). У банках найвигідніші умови тримають каси ПриватБанку та додаток Ощадбанку - по 51,70 грн, а також Monobank (51,76 грн).

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
