Долар злетів, євро падає: обмінники та банки дали "свіжі" цінники на валюту на 18 травня

Валютний ринок України вранці 18 травня здивував різкою зміною показників. Долар у касах банків та обмінниках стрімко подорожчав, натомість європейська валюта стала доступнішою для покупців.

Головне:

Курс валют в обмінниках

Вранці 18 травня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках при покупці на рівні 43,97 (+9 коп) гривень, а здати валюту можна за курсом у 43,88 (+8 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,69 (-4 коп) гривень, а здати - по 51,45 (-5 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для покупки сьогодні тримається на рівні 44,25 (+6 коп) гривень, а здати можна по 43,75 (без змін) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує в середньому 51,80 (-5 коп) гривню для покупки, а здати можна по 51,20 (-5 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,35 (+18 коп) гривні, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк продає долари у мобільному додатку по 44,30 (+15 коп) гривні, а карткою курс - 44,40 (+10 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,70 (-10 коп) гривню, а карткою - 51,85 (-15 коп) гривню.

У "Пумбі" долар в касах можна купити по 44,40 (+10 коп) гривні, а комерційний курс - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 51,90 (-10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,41 (+19) гривні, а євро - по 51,76 (-4) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Наразі найнижчі цінники утримують готівкові обмінники (у середньому 43,97 грн). Серед банків найкраща ціна залишається в онлайн-застосунку "Пумб" (44,20 грн) та мобільному Ощадбанку (44,30 грн).

Купити євро: Найдешевше купувати в обмінниках (51,69 грн). У банках найвигідніші умови тримають каси ПриватБанку та додаток Ощадбанку - по 51,70 грн, а також Monobank (51,76 грн).