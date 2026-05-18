Єрмак вийшов із СІЗО (відео)
Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак звільнений з-під варти. За нього було внесено всю визначену судом заставу розміром 140 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Після звільнення з ізолятора на колишнього посадовця накладається низка процесуальних обмежень та зобов'язань.
Зокрема, Андрій Єрмак має:
- з'являтися за першим викликом до детективів, прокурорів чи суду;
- не залишати межі Києва без попереднього погодження із правоохоронцями чи судом;
- інформувати про будь-яку зміну місця роботи чи проживання;
- уникати будь-яких контактів зі свідками та іншими фігурантами цього кримінального провадження;
- передати до ДМСУ всі закордонні паспорти, а до МЗС - дипломатичні документи для виїзду за кордон;
- постійно носити засіб електронного контролю (браслет).
В чому підозрюють Єрмака
Нагадаємо, що 14 травня 2026 року ВАКС відправив Андрія Єрмака під арешт у залі суду строком на два місяці з альтернативою внесення 140 млн гривень застави.
За матеріалами НАБУ та САП, колишнього керівника Офісу президента підозрюють у причетності до діяльності угруповання, яке займалося відмиванням незаконних доходів на суму близько 460 млн гривень.
Крім нього, у матеріалах розслідування фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та підприємець Тимур Міндіч.
Слідство вважає, що кошти, отримані через махінації в енергетичному секторі, згодом інвестували у спорудження елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині. У справі фігурують суми у понад 8 млн доларів, спрямовані безпосередньо на забудову, та ще близько 1,9 млн доларів на окремий об'єкт.
Правоохоронці стверджують, що в робочій документації фігурантів Єрмак нібито згадувався під вигаданими іменами "Хірург" або "Андрій" і міг виступати власником одного з маєтків площею до 1000 кв. метрів кожен.
Крім того, під час обшуків було знайдено папери щодо можливих кадрових призначень у СБУ, а також вивчається роль батька підозрюваного у згаданому будівельному проєкті протягом 2020-2022 років.
Сам Андрій Єрмак повністю заперечує провину, вважаючи висунуті претензії необґрунтованими. Підозру йому вручили 11 травня. Кримінальне провадження ведеться з листопада 2025 року, коли у колишнього посадовця відбулися перші обшуки, після яких він був звільнений з Офісу президента.