Єрмак вийшов із СІЗО (відео)

11:01 18.05.2026 Пн
2 хв
За нього внесли всю заставу в сумі 140 мільйонів гривень
aimg Марія Кучерявець
Єрмак вийшов із СІЗО (відео) Фото: Андрій Єрмак, екскерівник ОП (Getty Images)
Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак звільнений з-під варти. За нього було внесено всю визначену судом заставу розміром 140 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Після звільнення з ізолятора на колишнього посадовця накладається низка процесуальних обмежень та зобов'язань.

Зокрема, Андрій Єрмак має:

  • з'являтися за першим викликом до детективів, прокурорів чи суду;
  • не залишати межі Києва без попереднього погодження із правоохоронцями чи судом;
  • інформувати про будь-яку зміну місця роботи чи проживання;
  • уникати будь-яких контактів зі свідками та іншими фігурантами цього кримінального провадження;
  • передати до ДМСУ всі закордонні паспорти, а до МЗС - дипломатичні документи для виїзду за кордон;
  • постійно носити засіб електронного контролю (браслет).

В чому підозрюють Єрмака

Нагадаємо, що 14 травня 2026 року ВАКС відправив Андрія Єрмака під арешт у залі суду строком на два місяці з альтернативою внесення 140 млн гривень застави.

За матеріалами НАБУ та САП, колишнього керівника Офісу президента підозрюють у причетності до діяльності угруповання, яке займалося відмиванням незаконних доходів на суму близько 460 млн гривень.

Крім нього, у матеріалах розслідування фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та підприємець Тимур Міндіч.

Слідство вважає, що кошти, отримані через махінації в енергетичному секторі, згодом інвестували у спорудження елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині. У справі фігурують суми у понад 8 млн доларів, спрямовані безпосередньо на забудову, та ще близько 1,9 млн доларів на окремий об'єкт.

Правоохоронці стверджують, що в робочій документації фігурантів Єрмак нібито згадувався під вигаданими іменами "Хірург" або "Андрій" і міг виступати власником одного з маєтків площею до 1000 кв. метрів кожен.

Крім того, під час обшуків було знайдено папери щодо можливих кадрових призначень у СБУ, а також вивчається роль батька підозрюваного у згаданому будівельному проєкті протягом 2020-2022 років.

Сам Андрій Єрмак повністю заперечує провину, вважаючи висунуті претензії необґрунтованими. Підозру йому вручили 11 травня. Кримінальне провадження ведеться з листопада 2025 року, коли у колишнього посадовця відбулися перші обшуки, після яких він був звільнений з Офісу президента.

