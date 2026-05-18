ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Працюйте або воюйте": Соболев вказав на важливий нюанс щодо бронювання

08:22 18.05.2026 Пн
2 хв
Міністр озвучив, скільки чоловіків наразі заброньовано в Україні
aimg Ірина Глухова aimg Ростислав Шаправський aimg Юрій Дощатов
"Працюйте або воюйте": Соболев вказав на важливий нюанс щодо бронювання Фото: Олексій Соболев (facebook.com oleksii.sobolev)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. При цьому велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не залучені ані в економіці, ані в Силах оборони.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Читайте такоже: Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим

За його словами, зараз пріоритети щодо бронювання мають сектори, які критично важливі для функціонування держави - оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетика, медицина, ЖКГ.

"Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень", - зазначив міністр.

Соболев додав, що це "дійсно критичні підприємства, які мають працювати".

Мінекономіки, за його словами, постійно знаходиться в діалозі з Міноборони щодо питання бронювання.

&quot;Працюйте або воюйте&quot;: Соболев вказав на важливий нюанс щодо бронювання

Міністр економіки, довкілля та с/г Олексій Соболев висловився щодо бронювання від мобілізації в Україні (колаж РБК-Україна)

Міністр визнає, що тут потрібно балансувати між потребами війська та потребами підприємств.

"Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали", - додав він.

Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6-9 місяців відбувається перегляд переліків, "щоб система була чесна".

"Це нормальна робота для того, щоб система була жива", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ.

Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.

Раніше повідомлялося, що означають нові сповіщення в Резерв+ і чи вважаються вони врученням повістки.

Також РБК-Україна розпитало юриста, що робити, якщо Резерв+ не підтягує актуальні дані й чи можуть через це раптово мобілізувати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій Соболєв Міністерство економіки Бронювання від мобілізації Війна в Україні
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим