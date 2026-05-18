Білорусь спільно з РФ розпочала ядерні навчання

У Білорусі розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського міністерства оборони.

Маневри проходять під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі. До тренувань залучили військові частини ракетних військ та авіації.

Зазначається, що головною метою заходів є підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів. Також перевірятиметься здатність особового складу виконувати завдання та організовувати бойове застосування з непланових районів.

У ході навчань білоруські сили спільно з російською стороною відпрацюють доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування.

Головною особливістю стане перевірка готовності до дій у непідготовлених районах на всій території Білорусі. Основний акцент зроблять на відпрацюванні питань прихованості, переміщення на значні відстані та проведення розрахунків.

В оборонному відомстві Білорусі заявили, що ці тренування є плановим заходом підготовки в рамках союзної держави. У заяві також йдеться, що навчання не спрямовані проти третіх країн і не несуть загроз безпеці в регіоні.