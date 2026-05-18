Білорусь спільно з РФ розпочала ядерні навчання
У Білорусі розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського міністерства оборони.
Маневри проходять під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі. До тренувань залучили військові частини ракетних військ та авіації.
Зазначається, що головною метою заходів є підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів. Також перевірятиметься здатність особового складу виконувати завдання та організовувати бойове застосування з непланових районів.
У ході навчань білоруські сили спільно з російською стороною відпрацюють доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування.
Головною особливістю стане перевірка готовності до дій у непідготовлених районах на всій території Білорусі. Основний акцент зроблять на відпрацюванні питань прихованості, переміщення на значні відстані та проведення розрахунків.
В оборонному відомстві Білорусі заявили, що ці тренування є плановим заходом підготовки в рамках союзної держави. У заяві також йдеться, що навчання не спрямовані проти третіх країн і не несуть загроз безпеці в регіоні.
Нагадаємо, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що армію країни необхідно модернізувати сучасним озброєнням. За його словами, без цього неможливо забезпечити ефективну оборону.
Крім того, раніше Лукашенко під час наради повідомив, що країна повинна бути готовою до повноцінних бойових дій. Диктатор також підписав указ щодо призову офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.