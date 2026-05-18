ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Частка проблемних активів у банківській системі РФ досягла критичного рівня

05:35 18.05.2026 Пн
2 хв
Нещодавно сам диктатор РФ Володимир Путін наказав вжити екстрених заходів для поліпшення економічних показників
aimg Юлія Маловічко
Частка проблемних активів у банківській системі РФ досягла критичного рівня Фото: економіка РФ скоується lj станe стагнації (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У російському банківському секторі вже зафіксовані ознаки системної кризи, про що йдеться у доповіді прокремлівського центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП ).

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Економіка Росії пішла на спад і потягнула за собою Білорусь

Аналітики зазначають, що частка проблемних активів у банківській системі РФ перевищила 10%. Саме цей рівень за методологією МВФ вважається межею початку системної банківської кризи. Показник утримується вище критичного порога вже третій місяць поспіль.

У ЦМАКП наголошують, що криза наразі має "латентний характер". Погіршення якості активів маскується реструктуризацією прострочених кредитів та домінуванням державних банків, що дає змогу уникати паніки серед вкладників і підтримувати видимість стабільності фінансової системи.

За останні 12 місяців зростання ВВП агресора сповільнилося до 0,4%, а негативна динаміка, що тривала впродовж 2025 року, зберігається і на початку 2026-го.

Додатковим сигналом погіршення ситуації стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості між компаніями, яка вперше перевищила 8 трлн рублів, або 3,8% ВВП Росії.

Варто також зазначити, що майже половина підприємств агресора назвала затримки платежів від контрагентів головною проблемою минулого року.

Нагадаємо, що економіка Росії скоротилася на 0,3% за підсумками першого кварталу 2026 року. РФ з Бфлоруссю йшли в рік з оптимістичними прогнозами зростання, але результат виявився протилежним.

Ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим