"Росіяни не могли не знати": Зеленський зробив заяву після удару по судну Китаю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по китайському торговому судну у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Telegram.

Як наголосив президент, цієї ночі Росія понад 6 годин наносила удари по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки.

"Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі", - заявив він.

Зеленський зазначив, що загалом руйнування зафіксовані у восьми областях України. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих по всій країні, серед них є діти.

Президент підкреслив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для ударів по цивільному населенню.

"Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз", - заявив він.

Також Зеленський вкотре наголосив на необхідності термінового посилення української протиповітряної оборони.

"Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень - робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною", - додав глава держави.