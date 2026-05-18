Головна » Новини » Війна в Україні

"Росіяни не могли не знати": Зеленський зробив заяву після удару по судну Китаю

10:45 18.05.2026 Пн
Що сказав президент?
Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по китайському торговому судну у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Telegram.

Як наголосив президент, цієї ночі Росія понад 6 годин наносила удари по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки.

"Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі", - заявив він.

Зеленський зазначив, що загалом руйнування зафіксовані у восьми областях України. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих по всій країні, серед них є діти.

Президент підкреслив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для ударів по цивільному населенню.

"Росіяни не могли не знати": Зеленський зробив заяву після удару по судну Китаю

Фото: президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по китайському торговому судну у Чорному морі (колаж РБК-Україна)

"Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз", - заявив він.

Також Зеленський вкотре наголосив на необхідності термінового посилення української протиповітряної оборони.

"Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень - робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною", - додав глава держави.

Наслідки атаки 18 травня

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Для атаки окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К", а також понад пів тисячі безпілотників різних типів.

Основний удар припав на Дніпропетровську область. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.

У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійну установу, вищий навчальний заклад, підприємство та автомобілі. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.

Важкою ніч була й для Одеси. Російські безпілотники влучили у три житлові будинки. Один одноповерховий будинок у Приморському районі зруйновано повністю.

В інших будівлях пошкоджені фасади, дахи та вибиті вікна. Відомо про постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.

Також російські загарбники під час нічної атаки 18 травня вдарили "Шахедом" по китайському торговому судні в Чорному морі.

