"Росіяни не могли не знати": Зеленський зробив заяву після удару по судну Китаю
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по китайському торговому судну у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Telegram.
Як наголосив президент, цієї ночі Росія понад 6 годин наносила удари по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки.
"Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі", - заявив він.
Зеленський зазначив, що загалом руйнування зафіксовані у восьми областях України. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих по всій країні, серед них є діти.
Президент підкреслив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для ударів по цивільному населенню.
Фото: президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по китайському торговому судну у Чорному морі (колаж РБК-Україна)
"Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз", - заявив він.
Також Зеленський вкотре наголосив на необхідності термінового посилення української протиповітряної оборони.
"Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень - робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною", - додав глава держави.
Наслідки атаки 18 травня
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Для атаки окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К", а також понад пів тисячі безпілотників різних типів.
Основний удар припав на Дніпропетровську область. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.
У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійну установу, вищий навчальний заклад, підприємство та автомобілі. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.
Важкою ніч була й для Одеси. Російські безпілотники влучили у три житлові будинки. Один одноповерховий будинок у Приморському районі зруйновано повністю.
В інших будівлях пошкоджені фасади, дахи та вибиті вікна. Відомо про постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.
Також російські загарбники під час нічної атаки 18 травня вдарили "Шахедом" по китайському торговому судні в Чорному морі.