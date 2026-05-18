Головна » Новини » Надзвичайні події

На Хмельниччині та в Рівному пролунали вибухи після загрози безпілотників

04:10 18.05.2026 Пн
Повітряні Сили сповіщали про рух дронів на західні регіони
aimg Юлія Маловічко
На Хмельниччині та в Рівному пролунали вибухи після загрози безпілотників Фото: працівник ДСНС на ліквідації наслідків прильоту (DSNS.GOV.UA)
У Хмельницькій області та в місті Рівне пролунали вибухи після загрози дронів, про що попереджали в Повітряних Силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні Сили.

Щодо вибухів у Хмельницькій області, військові ПС писали про небезпеку безпілотників, які напралялись з Вінничини. Потім стало відомо, що загроза в небі рухалась у бік Старокостяниніва, куди нерідко б'юють окупанти.

У Повітряних Силах попередили про загрозу дронів у області близько третьої години ночі.

Окрім цього, стало відомо про вибухи у Рівному. На місто безпілотники направлялись із Житомирської області.

Слід зазначити, що РФ масовано вдарила по багатьох областях України в ніч на понеділок. Гучно було, зокрема, в Дніпрі,

Також ми писали про вибухи в Одесі вночі 18 травня. Ворог завдав шкоди будівлі ліцею та дитсадка, постраждало двоє осіб, серед яких підліток.

Заагалом варто зазначити і українські удари по ворожим цілям напередодні, коли поруч з Москвою дрони вдарили по кільком об'єктам, спричинивши пожежі.

Президент Володимир Зеленський підкреслював, що світ не очікував. що Україна може влаштувати росіянам такі проблеми. Хоча удари по російській столиці є цілком справедливими заходами у відповідь на агресіюю, додав глава держави.

У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни завдали удари ракетами
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
