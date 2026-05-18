На Хмельниччині та в Рівному пролунали вибухи після загрози безпілотників
У Хмельницькій області та в місті Рівне пролунали вибухи після загрози дронів, про що попереджали в Повітряних Силах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні Сили.
Щодо вибухів у Хмельницькій області, військові ПС писали про небезпеку безпілотників, які напралялись з Вінничини. Потім стало відомо, що загроза в небі рухалась у бік Старокостяниніва, куди нерідко б'юють окупанти.
У Повітряних Силах попередили про загрозу дронів у області близько третьої години ночі.
Окрім цього, стало відомо про вибухи у Рівному. На місто безпілотники направлялись із Житомирської області.
Слід зазначити, що РФ масовано вдарила по багатьох областях України в ніч на понеділок. Гучно було, зокрема, в Дніпрі,
Також ми писали про вибухи в Одесі вночі 18 травня. Ворог завдав шкоди будівлі ліцею та дитсадка, постраждало двоє осіб, серед яких підліток.
Заагалом варто зазначити і українські удари по ворожим цілям напередодні, коли поруч з Москвою дрони вдарили по кільком об'єктам, спричинивши пожежі.
Президент Володимир Зеленський підкреслював, що світ не очікував. що Україна може влаштувати росіянам такі проблеми. Хоча удари по російській столиці є цілком справедливими заходами у відповідь на агресіюю, додав глава держави.