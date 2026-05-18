Затримки, зміни маршрутів і пересадки: УЗ скоригувала рух поїздів через атаку РФ

Деякі поїзди "Укрзалізниці" можуть курсувати інакше. Зміни у графіках і навіть маршрутах запровадили заради безпеки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінює УЗ та як стежити за затримкою поїздів

Громадянам розповіли, що "Укрзалізниця" заради безпеки пасажирів "коригує рух поїздів" після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області.

Уточнюється, що моніторингові групи УЗ затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників (насамперед на Дніпропетровщині).

"Варто зазначити, що попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад УЗ вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень", - поділились у компанії.

При цьому "Укрзалізниця" змінює деякі маршрути та зробить пересадки.

"Щоб вагони змогли вчасно обернутися на свої зворотні рейси, а затримки для пасажирів - дещо скоротилися", - пояснили пасажирам.

Всі затримки - доступні для відслідковування онлайн на порталі uz-vezemo.

Деякі з потягів УЗ, які затримуються (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

Про які зміни в русі важливо знати пасажирам

Згідно з інформацією компанії, поїзд №79/80 "Дніпро - Львів" (відправленням із Дніпра 17 травня), прослідує до Києва.

"Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 "Київ - Львів", - додали в УЗ.

Уточнюється, що орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва (після прибуття поїзда №79), близько 13:30.

Також зворотний рейс №80 "Львів - Дніпро" (відправленням 18 травня) стартуватиме з Києва.

Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 "Львів - Київ".

"Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда", - розповіли в "Укрзалізниці".

Повідомляється також, що:

поїзд №86/85 "Запоріжжя - Львів" очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 "Львів - Лозова" вирушить пізніше графіка, близько 23:00;

очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд вирушить пізніше графіка, близько 23:00; поїзд №285/286 "Дніпро - Львів" очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 "Львів - Дніпро" вирушить із запізненням близько 3 годин;

очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс вирушить із запізненням близько 3 годин; поїзд №83/84 "Дніпро - Ужгород" (відправленням із Дніпра 17 травня), прослідує до Львова.

В УЗ додали, що "пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда". Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода - близько 18:00.

Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45.

У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

"Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками наші друзі з World Central Kitchen вже готують перекуси в дорозі", - зауважили в УЗ.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Про що "Укрзалізниця" просить пасажирів

Насамкінець прес-служба компанії звернулась до всіх пасажирів із проханням уважно стежити:

за сповіщеннями у застосунку;

за оголошеннями на вокзалах;

за повідомленнями поїзних бригад;

за офіційними оновленнями "Укрзалізниці".

"Попри потенційні загрози, залізничники роблять усе можливе, щоб пасажири дістались до пунктів призначення якомога скоріше", - підсумували в УЗ.