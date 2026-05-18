Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
Проблеми з забезпечення економіки України, яка почне активно зростати після закінчення війни, можуть бути не дуже гострими через те, що відновлення енергетики прискориться.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
"Коли буде зупинка війни, ми швидше будемо відбудовуватись, ніж зараз", - зазначив він.
Разом з цим, Україні треба продовжити розбудову нових генераційних потужностей.
"В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності", - сказав міністр.
Для збільшення генерації, відзначив він, уряд вже спростив можливості для підключення, переведення землі під будівництво нових потужностей.
“Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала”, - додав Соболев.
Атаки на енергетику України
Нагадаємо, з осені 2025 року Росія почала масовані удари ракетами та дронами по українській енергетиці. Мета атак була очевидною - зруйнувати енергосистему, послабити економіку та створити труднощі для населення взимку.
Протягом усього опалювального сезону енергетика України фактично перебувала під постійними обстрілами. Не було жодного дня без ударів. У результаті пошкоджень зазнали майже всі великі електростанції - і теплові, і гідро.
Найважчі атаки сталися в січні та лютому. Через це в різних регіонах, зокрема в Києві та на Одещині, вводилися аварійні відключення світла і тепла.
Взимку дефіцит електроенергії сягав 5–6 ГВт. Але завдяки відновленню та роботі енергетиків його вдалося зменшити приблизно до 1 ГВт.
Попри масштабні руйнування, Росії не вдалося досягти головної мети - повністю зламати українську енергосистему.