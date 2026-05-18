Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус гелікоптер та 1200 окупантів: армія РФ зазнала великих втрат за добу

08:05 18.05.2026 Пн
2 хв
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували, зокрема, понад 1600 БпЛА
Едуард Ткач
Фото: російський гелікоптер (Getty Images)
За минулу добу, з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті ще 1220 солдатів. Також Сили оборони знищили гелікоптер, понад тисячу дронів і більше двохсот одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Сирський назвав причину, чому втрати РФ пішли вгору

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 350 010 (+1220) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 939 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 24 583 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 42 262 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1792 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1386 (+2) од.;
  • літаків - 436 од.;
  • гелікоптерів - 353 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 297 057 (+1603) од.;
  • крилатих ракет - 4268 од.;
  • кораблів/катерів - 33 од.;
  • підводних човнів - 2 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 97 338 (+220) од.;
  • спеціальної техніки - 3200 (+4) од.

Втрати росіян

Нагадаємо, що станом на кінець січня Росія втратила у війні проти України 1,2 млн солдатів. ЗМІ зазначали, що ця кількість перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Також кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає на фронті 30-35 тисяч осіб щомісяця. За його словами, зараз співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8.

Варто також додати, що днями стало відомо, що Україна вперше за довгий час звільнила за місяць більше територій, ніж захопила Росія. Таким чином, наступ РФ вичерпується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.

Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ЗСУ Війна в Україні
