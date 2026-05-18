Мінус гелікоптер та 1200 окупантів: армія РФ зазнала великих втрат за добу
За минулу добу, з 17 на 18 серпня, росіяни втратили на фронті ще 1220 солдатів. Також Сили оборони знищили гелікоптер, понад тисячу дронів і більше двохсот одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 350 010 (+1220) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 939 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 24 583 (+5) од.;
- артилерійських систем - 42 262 (+47) од.;
- РСЗВ - 1792 (+2) од.;
- засоби ППО - 1386 (+2) од.;
- літаків - 436 од.;
- гелікоптерів - 353 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 297 057 (+1603) од.;
- крилатих ракет - 4268 од.;
- кораблів/катерів - 33 од.;
- підводних човнів - 2 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 97 338 (+220) од.;
- спеціальної техніки - 3200 (+4) од.
Втрати росіян
Нагадаємо, що станом на кінець січня Росія втратила у війні проти України 1,2 млн солдатів. ЗМІ зазначали, що ця кількість перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.
Також кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає на фронті 30-35 тисяч осіб щомісяця. За його словами, зараз співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8.
Варто також додати, що днями стало відомо, що Україна вперше за довгий час звільнила за місяць більше територій, ніж захопила Росія. Таким чином, наступ РФ вичерпується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.