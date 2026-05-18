ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:17 18.05.2026 Пн
2 хв
ППО збила 507 цілей за ніч, але частина ракет все ж долетіла
aimg Олена Чупровська
Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: як ППО впоралась з ракетами та дронами (armyinform com ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі Росія атакувала Україну одразу з кількох напрямків, використавши балістичні ракети й сотні дронів. Головний удар прийняла Дніпропетровщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Читайте також: Росіяни втратили понад 1200 солдат, гелікоптер і понад 1600 дронів: звіт Генштабу за добу


Скільки запустили й звідки

У ніч на 18 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Загалом засобами повітряного нападу стало 546 об'єктів - 22 ракети і 524 дрони.

До атаки залучили:

  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" - пуски з Ростовської області та окупованого Криму;
  • 8 крилатих ракет "Іскандер-К" - з окупованого Криму;
  • 524 ударні дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники-імітатори "Пародія" - з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФФото: чим атакувала Україну Росія в ніч на 18 травня (https://t.me/kpszsu/62173)

Головний удар спрямували на Дніпро та Дніпропетровщину. Також атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.

Що збила ППО

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 507 цілей:

  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 503 дрони різних типів.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотників і мобільні вогневі групи.

Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів - на 34 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

На момент публікації атака тривала - у повітрі залишалися кілька ворожих дронів.

Наслідки для міст

Нагадаємо, у Дніпрі під час нічного удару постраждав житловий квартал: виникли пожежі, є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

В Одесі удар зачепив ліцей і дитсадок - серед постраждалих є дитина, повідомляє РБК-Україна.

Тим часом очевидці з Дніпра та Одеси описали ніч як одну з найгучніших за останній час - подробиці свідчень є у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Вибух Атака дронів
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим