ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Ворог масовано атакував Одесу: зачепило ліцей та дитсадок, серед постраждалих дитина

03:23 18.05.2026 Пн
1 хв
11-річний хлопець постражав під час обстрілу
aimg Юлія Маловічко
Ворог масовано атакував Одесу: зачепило ліцей та дитсадок, серед постраждалих дитина Фото: працівники ДСНС (DSNS Ukraine)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Стало відомо про наслідки масованої атаки росіян на Одесу вночі. Окрім будинків, ворог вразив дитсадок та ліцей, постраждали двоє осіб, серед яких підліток 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МВА Одеси

Читайте також: Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку

"Стало відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", - написав Лисак.

Він додав, що окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

"На місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні голови МВА..

Про групи дронів у бік Одещини та власне Одеси Повітряні Сили України писали після першої години ночі 18 травня. Безпілотники РФ запустила, зокрема, з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, івночі 16 травня росіяни масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура, є постраждалі.

Ще повідомляломь, як 15 травня ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару були постраждалі, зафіксовано також було пошкодження у житловому секторі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні лицей Атака дронів
Новини
У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни завдали удари ракетами
У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни завдали удари ракетами
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату