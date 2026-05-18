Ворог масовано атакував Одесу: зачепило ліцей та дитсадок, серед постраждалих дитина

Стало відомо про наслідки масованої атаки росіян на Одесу вночі. Окрім будинків, ворог вразив дитсадок та ліцей, постраждали двоє осіб, серед яких підліток 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МВА Одеси

"Стало відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", - написав Лисак.

Він додав, що окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

"На місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні голови МВА..

Про групи дронів у бік Одещини та власне Одеси Повітряні Сили України писали після першої години ночі 18 травня. Безпілотники РФ запустила, зокрема, з акваторії Чорного моря.