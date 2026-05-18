NAVI стали чемпіонами IEM Atlanta 2026 по грі CS2

В ніч на 18 травня українська команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпіоном гранд-фіналу IEM Atlanta 2026 з CS2, обігравши команду GamerLegion.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на офіційний сайт NAVI .

Зауважимо, що Natus Vincere та німецька організація GamerLegion вже були суперниками у групі. Тоді українська команда теж здобула перемогу з рахунком 2:1. Зокрема, рахунок був:

13:4 на мапі Inferno;

1:13 на мапі Ancient;

13:11 на мапі Mirage.

Сьогодні вночі під час гранд-фіналу NAVI перемогли з рахунком 3:0. Зокрема, кіберспортсмени забрали за собою мапи Mirage (13:3), Anubis (13:9) та Nuke (16:13).

Обидві команди представляли наступні гравці:

NAVI - iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze;

GamerLegion - Snax, Tauson, hypex, RES, PR.

Додамо, що загальний призовий фонд турніру IEM Atlanta склав 1 млн доларів. NAVI здобувши перемогу отримали 125 000 доларів та вже другий чемпіонський трофей в цьому році.