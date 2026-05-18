Мігранти чи повернення українців? Кабмін назвав пріоритет для ринку праці

Питання залучення трудових мігрантів наразі не актуальне, в пріоритеті уряду - повернення українців, які виїхали за кордон.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Як наголосив міністр економіки, одним з голових питань для підприємців є розширення ринку праці.

"Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйони людей", - розповів він.

З 30 мільйонів, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5. Тіньова зайнятість складає приблизно 2,6 мільйона.

З тих людей, які мешкають в Україні можна залучити мінімум 2 мільйони.

“Це і молодь, і люди старшого віку - 50+. Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не беруть участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії - перша наша мета”, - підкреслив міністр.

Друге джерело поповнення ринку праці - повернення українців з-за кордону.

"Там понад 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде. Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні", - сказав Соболев.

Він зазначив, що залучення трудових мігрантів не є пріоритетом на сьогодні.