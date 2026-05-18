ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мігранти чи повернення українців? Кабмін назвав пріоритет для ринку праці

09:35 18.05.2026 Пн
2 хв
У Кабміні пояснили, де планують знайти 4,5 млн працівників
aimg Ірина Глухова aimg Ростислав Шаправський aimg Юрій Дощатов
Мігранти чи повернення українців? Кабмін назвав пріоритет для ринку праці Фото: повернення українців з-за кордону (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Питання залучення трудових мігрантів наразі не актуальне, в пріоритеті уряду - повернення українців, які виїхали за кордон.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Читайте також: Не “імпорт” робочої сили, а повернення українців: якою має бути стратегія держави

Як наголосив міністр економіки, одним з голових питань для підприємців є розширення ринку праці.

"Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйони людей", - розповів він.

З 30 мільйонів, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5. Тіньова зайнятість складає приблизно 2,6 мільйона.

З тих людей, які мешкають в Україні можна залучити мінімум 2 мільйони.

“Це і молодь, і люди старшого віку - 50+. Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не беруть участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії - перша наша мета”, - підкреслив міністр.

Друге джерело поповнення ринку праці - повернення українців з-за кордону.

"Там понад 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде. Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні", - сказав Соболев.

Він зазначив, що залучення трудових мігрантів не є пріоритетом на сьогодні.

Нещодавно голова комітету ВР з питань фінансів, Данило Гетманцев сказав, що масове залучення мігрантів із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Також нардеп назвав ключові умови повернення людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство економіки Війна в Україні
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим