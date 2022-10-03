Освобождение Лимана и похищение гендиректора Запорожской АЭС: новости за выходные

Украинские военные взяли Лиман под контроль

Украинские военные освободили город Лиман в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что бойцы полностью зачистили Лиман от оккупантов. В ВСУ объясняли, что освобождение города открывает путь к деоккупации Донбасса.

Кроме того, наши защитники деоккупировали пять населенных пунктов вблизи города - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. Бойцы также освободили село Торское в Донецкой области, которое находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении

Российский патруль по дороге от Запорожской АЭС до Энергодара задержал генерального директора станции Игоря Мурашова. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что задержание Мурашова создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил, что похищение Мурашова влияет на ядерную безопасность.

В украинском МИД заявили, что задержание Мурашова является очередным проявлением государственного терроризма со стороны РФ и грубым нарушением международного права. Правоохранители уже начали расследовать похищение гендиректора станции.

Аналитики ISW считают, что похищением Россия предположительно выдвигает условия для принятия на себя юридической ответственности за Запорожскую атомную электростанцию.

Родственники Путина, артисты из Украины и не только. СНБО ввел санкции против 3600 человек

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против лиц, которые причастны к развязанию агрессивной войны против Украины или поддерживают режим президента РФ Владимира Путина.

В список вошли более 3600 физических и юридических лиц, в частности, дети и родственники Путина и его близкого окружения; представители региональных и российских властей; олигархи и их близкое окружение; артисты и пропагандисты; коллаборанты; высокопоставленные должностные лица государственных корпораций; представители высшего руководящего состава вооруженных сил России; представители т.н. "правительств ЛНР/ДНР", оккупационных властей АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими

В деоккупированном Купянском районе обнаружили расстрелянную колонну из семи автомобилей, в которых находились гражданские.

Главы Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне почти в упор обстреляли гражданских. В результате атаки погибли 24 человека, в том числе - беременная женщина и 13 детей.

Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию

Согласно указу президента, призыва в Украине в октябре-декабре текущего года не будет. Также Зеленский отсрочил увольнение в запас военнослужащих сроком "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Таким образом, срочников, отслуживших установленные сроки и находящихся в составе военных подразделений, не могут уволить в запас, поскольку сроки демобилизации пока не установлены.

В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа"

Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины. Он будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет.

Планируется, что его примут в состав ВМС Украины в 2024 году.

Дожди и порывы ветра: какой будет погода в Украине в понедельник

3 октября на западе, севере и востоке ожидаются осадки. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди. На остальной территории небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По всей территории, кроме южной части, порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха будет составлять ночью +4+9 градусов, а днем +9+14 градусов. На юге и востоке ночью +8+13, а днем до +20 градусов.

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