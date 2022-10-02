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Австралия расширила санкции против России: кто вошел в список

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Канберра, Воскресенье 02 октября 2022 03:32
Австралия расширила санкции против России: кто вошел в список Фото: Австралия расширила санкции против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралия ввела адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией гауляйтеров, министров и высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые санкции нацелены на лиц, которые, по заявлению правительства Австралии, нарушают международное право, чтобы узаконить действия России в Украине посредством "фиктивных "референдумов", дезинформации и запугивания".

"Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента ПФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы", ​​- говорится в заявлении.

Канберра также подала в Международный суд в поддержку иска, возбужденного Украиной против России за нарушение Конвенции о геноциде.

Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также санкции против России за аннексию украинских территорий также расширила Великобритания.

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