Австралия расширила санкции против России: кто вошел в список
Австралия ввела адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией гауляйтеров, министров и высокопоставленных чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые санкции нацелены на лиц, которые, по заявлению правительства Австралии, нарушают международное право, чтобы узаконить действия России в Украине посредством "фиктивных "референдумов", дезинформации и запугивания".
"Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента ПФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы", - говорится в заявлении.
Канберра также подала в Международный суд в поддержку иска, возбужденного Украиной против России за нарушение Конвенции о геноциде.
Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.
Также санкции против России за аннексию украинских территорий также расширила Великобритания.
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