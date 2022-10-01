ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 02:30
Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины Фото: Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины (worldbank.org)
Автор: Артур Родивилов

Пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов будет предоставлен Украине под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, распространенное Всемирным банком.

Как подчеркивается в документе, ВБ "объявил о дополнительных 530 млн долларов на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей".

Уточняется, что речь идет о кредитных гарантиях Великобритании и Дании на 500 млн и 30 млн долларов соответственно.

Напомним, Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине после российского вторжения 24 февраля и к настоящему времени выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки
NEWS
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины