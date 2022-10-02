В Николаеве "прилеты" возле домов и больницы: 7 человек ранены

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву. "Прилеты" зафиксировали около двух домов и больницы, семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Сегодня, 2 октября, около 03:45 Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов", - написал Ким.

По его словам, в результате российской атаки дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы.

"Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве в эту ночь слышали звуки взрывов.

Добавим, что Запорожье сегодня также подверглось ракетной атаке, в результате чего разрушена промышленная инфраструктура.

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