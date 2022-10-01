ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под завалами многоэтажки после обстрела Николаева нашли погибшую

Новина українською →
Николаев, Суббота 01 октября 2022 17:27
Под завалами многоэтажки после обстрела Николаева нашли погибшую Фото: оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на субботу, 1 октября, погибла молодая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы областного совета Анны Замазеевой.

"В Николаеве, под завалами после ночного "прилета", нашли одного погибшего. Это молодая женщина", - рассказала она.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины