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Оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева: мэр показал последствия

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Николаев, Суббота 01 октября 2022 09:25
Оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева: мэр показал последствия Фото: оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 октября российские оккупационные войска снова нанесли удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Фото: последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве (t.me/senkevichonline)

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна", - сообщил городской голова.

Предварительно, обошлось без жертв. Некоторые жители получили легкие травмы.

Обновлено 9:50. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в другом районе города вражеские ракеты попали во двор частного дома. В результате чего ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.

Напомним, этой ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю. Там более тысячи семей остались без света.

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