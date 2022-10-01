Оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева: мэр показал последствия

В ночь на 1 октября российские оккупационные войска снова нанесли удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

Обновлено 9:50 . Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в другом районе города вражеские ракеты попали во двор частного дома. В результате чего ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна", - сообщил городской голова.

Напомним, этой ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю. Там более тысячи семей остались без света.

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