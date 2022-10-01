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Байден незамедлительно подписал закон, включающий 12 млрд долларов помощи Украине

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Вашингтон, Суббота 01 октября 2022 01:28
Байден незамедлительно подписал закон, включающий 12 млрд долларов помощи Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В сообщении указано, что закон "предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине".

Закон вступил в силу до конечного срока, когда в США заканчивается финансовый год и при отсутствии одобренного финансирования объявляется шатдаун - вынужденное приостановление работы госучреждений.

Напомним, в четверг законопроект поддержал Сенат, а в пятницу - Палата представителей США.

Ранее мы писали, что американские законодатели включили 12,4 млрд дополнительной помощи Украине в проект государственного бюджета.

Также РБК-Украина писало о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

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