Удар по колонне под Запорожьем: количество пострадавших возросло до 118
Число пострадавших из-за ракетного удара россиян по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 118. Погибли 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире марафона "FREEДОМ".
"Вчера враг совершил ракетный обстрел пункта выезда гражданских автомобилей из Запорожья на временно оккупированные территории. 118 человек пострадали, из них 30 погибли", - рассказал Федоров.
По его словам, среди жертв есть два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей из оккупации. Еще один волонтер - в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, вчера утром российские войска нанесли удар по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гражданской колонне. Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию к родственникам.
Как впоследствии сообщили в МВД российские оккупанты совершили эту террористическую атаку новыми ракетами С-300.
СБУ уже начала расследовать обстрел россиянами гуманитарной колонны.
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