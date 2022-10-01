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Родственники Путина, артисты из Украины и не только. СНБО ввел санкции против 3600 лиц

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Украина, Суббота 01 октября 2022 14:03
Родственники Путина, артисты из Украины и не только. СНБО ввел санкции против 3600 лиц Фото: cанции против 3600 лиц ввел СНБО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 30 сентября, принял решение о введении санкций против лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:

  • дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных и властей России;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
  • представители т.н. "правительств ЛНР/ДНР", оккупационной власти АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан - т.н. международных "наблюдателей", участвовавших в псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает расширение санкционных списков и введение новых экономических ограничений.

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