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ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана: что там происходит

Новина українською →
Лиман, Суббота 01 октября 2022 11:25
ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана: что там происходит Фото: ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы окружили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого эфире телемарафона.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, о каком количестве россиян, оказавшихся в окружении в районе Лимана, может идти речь, он ответил, что "где-то около 5-5,5 тысяч".

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.

По его словам, попытки россиян "прорваться" до сих пор фиксируются, но они не слишком удачны благодаря действиям наших защитников.

ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана: что там происходит

Чем важен Лиман

Спикер Восточной группировки войск объясняет, Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил Череватый.

Стоит отметить, что ранее об окружении более 5 тысяч российских оккупантов в районе Лимана сообщил и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Напомним, как сообщили сегодня в американском Институте изучения войны, ВСУ, вероятно, возьмут Лиман в течение следующих 72 часов.

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