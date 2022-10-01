В Украине открыли производство из-за похищения оккупантами директора ЗАЭС
По факту похищения гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова в Украине начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"30 сентября 2022 около 16:00 военнослужащие государства-агрессора совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
По данным следователей, россияне остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. По состоянию на данный момент информация о его местонахождении отсутствует.
СБУ расследует этот факт как нарушение законов и обычаев войны. За совершенное грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
В МИД осудили задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.
МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожской АЭС Игоре Мурашове, которого похитили оккупанты. Агентство направило запрос России.
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