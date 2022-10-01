ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (видео)

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 18:08
В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (видео) Фото: В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 01 октября, во временно оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Горит что-то в районе Бельбека", - говорится в сообщении.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Также в местных Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия.

В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (видео)

Обновлено 18:12

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла внештатная ситуация.

"По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - заявил оккупант.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.

Также вчера в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война в Украине
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины