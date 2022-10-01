В оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек (видео)

Сегодня, 01 октября, во временно оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Горит что-то в районе Бельбека", - говорится в сообщении.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Также в местных Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия.

Обновлено 18:12

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла внештатная ситуация.

"По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - заявил оккупант.