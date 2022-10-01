МИД о задержании гендиректора ЗАЭС: очередное проявление государственного терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить генерального директора ЗАЭС", - говорится в заявлении.

В МИД призвали международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и G7 также принять решительные меры для этой цели.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - констатировали в МИД.