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МИД о задержании гендиректора ЗАЭС: очередное проявление государственного терроризма

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Україна, Суббота 01 октября 2022 15:25
МИД о задержании гендиректора ЗАЭС: очередное проявление государственного терроризма Фото: задержание гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова назвали проявлением терроризма в МИДе (energoatom com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД осудили задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить генерального директора ЗАЭС", - говорится в заявлении.

В МИД призвали международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и G7 также принять решительные меры для этой цели.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - констатировали в МИД.

Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Сейчас МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожского АЭС Игоре Мурашове, похищенном оккупантами. Агентство направило запрос России.

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Запорожская АЭС
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