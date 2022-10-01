МИД о задержании гендиректора ЗАЭС: очередное проявление государственного терроризма
В МИД осудили задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить генерального директора ЗАЭС", - говорится в заявлении.
В МИД призвали международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и G7 также принять решительные меры для этой цели.
"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - констатировали в МИД.
Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Сейчас МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожского АЭС Игоре Мурашове, похищенном оккупантами. Агентство направило запрос России.
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